Son Dakika Haberleri: İş Yerinde Vurulmuş Halde Bulunan Oto Tamirci Kurtarılamadı

İş Yerinde Vurulmuş Halde Bulunan Oto Tamirci Kurtarılamadı

21 dakika önce

İş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kurtarılamadıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kurtarılamadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir oto yağ değişim servisinde meydana geldi. İşyeri sahibi Bülent Çölek, vurulmuş halde bulundu. Kanlar içerisinde kalan şahsı yağ değiştirmeye gelen otobüs şoförü fark etti. İçerden kapalı olan kapıyı açamayan şoför çevredeki esnaflardan yardım istedi. Gelen esnaflar camı kırarak kapıyı açtı.
Yaralı şahıs ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Çölek yapılan ameliyata alınsa da kurtarılamadı. İşyerinin üstünde evleri bulunan Çölek'in babası olayı duyunca şok geçirdi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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