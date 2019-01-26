İş Yerinde Vurulmuş Halde Bulunan Oto Tamirci Kurtarılamadı
21 dakika önce
İş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kurtarılamadıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kurtarılamadı
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde iş yerinde vurulmuş halde bulunan oto tamirci kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye
Mahallesi'nde bulunan bir oto yağ değişim servisinde meydana geldi. İşyeri sahibi Bülent Çölek, vurulmuş halde bulundu. Kanlar içerisinde kalan şahsı yağ değiştirmeye gelen otobüs şoförü fark etti. İçerden kapalı olan kapıyı açamayan şoför çevredeki esnaflardan yardım istedi. Gelen esnaflar camı kırarak kapıyı açtı.
Yaralı şahıs ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Çölek yapılan ameliyata alınsa da kurtarılamadı. İşyerinin üstünde evleri bulunan Çölek'in babası olayı duyunca şok geçirdi. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:54 Kaynak: İHA
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