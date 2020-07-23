İş yerinde yanlışlıkla tiner içen şahıs zehirlendi - Son Dakika

İş yerinde yanlışlıkla tiner içen şahıs zehirlendi

Afyonkarahisar'da iş yerinde yanlışlıkla tiner içen şahıs zehirlendi.

Afyonkarahisar'da iş yerinde yanlışlıkla tiner içen şahıs zehirlendi. 50 yaşındaki şahıs hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay, Afyonkarahisar Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K., (50) çalıştığı oto kaporta tamirat bakım atölyesinde bidona konulan tineri yanlışlıkla içti. Bir anda kusmaya başlayan Hüseyin K.'nin durumunu gören diğer çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ambulans Hüseyin K.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Zehirlendiği belirlenen şahıs hastanede tedavi altına alındı. Hüseyin K., yaklaşık 3 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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