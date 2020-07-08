İş yerinde yasa dışı bahis oynatan berber gözaltına alındı - Son Dakika

İş yerinde yapılan aramada, yasa dışı bahis oynatılmakta kullanılacağı değerlendirilen 1 adet laptop bilgisayar, çeşitli markalarda 4 adet cep telefonu, 3 adet sim karttan oluşan dijital materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek belirlenen adrese baskın düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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