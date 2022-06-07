İş yerindeki 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çalan çalışan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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İş yerindeki 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çalan çalışan kıskıvrak yakalandı

07.06.2022 13:59

Konya'da, 10 gün önce girdiği beyaz eşya servisinde çalışan bir adam, güvenlik sistemini devre dışı bırakarak içinde 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çaldı. Kasayı açamayıp tarlaya bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. Polis, 120 kamerayı tek tek izleyerek yürüttüğü operasyon sonucu hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Dün sabah saatlerinde yüzü maskeli 2 kişi beyaz eşya servisine gelerek alarm sisteminin kablosunu kesti ve iş yerine girdi. İçerisinde 2 milyon değerinde para, döviz, altın ve ruhsatlı silah bulunan çelik kasayla birlikte küçük bir kasayı çalan 2 şüpheli, daha sonra iş yerine ait servis aracını alarak olay yerinden kaçtı. İş yerine gelen servis çalışanları durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin servise ait aracı iş yerinin önüne getirmesi ve daha sonra çaldıkları kasaları alarak iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

EKİPLER 120 KAMERAYI TEK TEK İNCELEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı kurulan özel ekipler, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde olay yeri çevresinde bulunan 120 adet güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kayıtları izlendi. İnceleme sonucunda hırsızlık olayına karışan şahısların Adnan G. ve Nail S., olduğu belirlendi. Şüphelilerden Nail S.'nin aynı iş yerinde 10 gün çalıştıktan sonra ayrıldığı belirlendi. Büyük çelik kasa ile birlikte küçük bir kasayı da yanlarında götüren şüphelilerin Karatay ilçesi Sedirler Caddesine istikameti kaçtığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerinin daha sonra araç değiştirdikleri ve farklı bir yöne doğru kaçtıkları saptandı.

KASAYI AÇAMAYINCA TARLADA BIRAKMIŞLAR

Kurulan özel ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen ve adım adım gittikleri istikamette arama çalışmaları yürütün özel ekip, hırsızlık şüphelileri Adnan G. ve Nail S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete getirilen şüphelilerden Nail S.'nin hırsızlık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini ve çaldıkları kasayı Aksaray Yolu 70'inci kilometresi civarında Kızören Mahallesinde yol kenarında bir tarlaya bırakıp üzerini otlarla kapattıklarını söylediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nail S., verdiği ilk ifadesinde, "İş yerinde 10 gün çalıştım ve daha önceden yaptığımız keşif sayesinde alarm sistemini etkisiz hale getirdik" diyerek suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, içerisinde 2 milyon değerindeki para, dolar ve altın bulunan kasayı şüphelilerin belirttiği tarlada buldu. Emniyete götürülen kasa, içerisindeki para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Öte yandan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
10 gün çalıştığı iş yerinden içinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı... O anlar kamerada 10 gün çalıştığı iş yerinden içinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı... O anlar kamerada Kayseri'de polis ekipleri bit pazarını denetledi Kayseri'de polis ekipleri bit pazarını denetledi
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerindeki 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çalan çalışan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerindeki 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası olan kasayı çalan çalışan kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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