Son Dakika Haberleri: İş Yerindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü

İş Yerindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.

İş Yerindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.

Olay, Sorgun Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı. Alev topuna dönen otomobilin yanma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnaflar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sorgun Belediye İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

Yozgat, Sorgun, Güncel
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