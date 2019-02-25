İş Yerindeki Araç Yanarak Hurdaya Döndü
1 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.
Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı.
Olay, Sorgun Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tamir için sanayiye bırakılan otomobil kimsenin olmadığı sırada alev aldı. Alev topuna dönen otomobilin yanma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Çevredeki esnaflar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sorgun Belediye İtfaiye
ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:01 Kaynak: İHA
Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi
BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi
MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok