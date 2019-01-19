İş Yerindeki Televizyonu 2 Dakikada Çaldı
34 dakika önce
Gaziantep'te bir iş yerine giren hırsız, 2 dakikada içerisinde dükkanın kepengini açarak içeride bulunan televizyonu çalıp kaçtı.
Gaziantep
'te bir iş yerine giren hırsız, 2 dakikada içerisinde dükkanın kepengini açarak içeride bulunan televizyonu çalıp kaçtı.
Olay Gaziantep'in Fidanlık Mahallesi Batalhüyük Caddesi üzerinde turizm taşımacılık işleri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Gece yarısı arabayla gelen hırsız, 40 saniye içerisinde iş yerinin kepengini açarak içeri girdi. 2 dakikada içerideki televizyonu alan hırsız, geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İşletme sahiplerinden K.B, daha öncede buralarda birçok defa hırsızlık olayının gerçekleştiğini belirterek, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:49 Kaynak: İHA
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