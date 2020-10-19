İş yerindeki uyuşturucuyu 'Çaylak' ve 'Dünya' buldu - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı bir iş yerinde özel eğitimli narkotik köpekleri 'Çaylak' ve 'Dünya' ile yapılan aramada, 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

İlçeye bağlı Kadelli Mahallesi'nde bir işletme sahibinin uyuşturucu madde temin ederek sattığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde arama köpekleri Çaylak ve Dünya ile arama yaptı. Aramada 1 kilo 650 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi. İsmi açıklanmayan iş yeri sahibi gözaltına alındı.