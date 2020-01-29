İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika

İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele verdi

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kepengini kırarak girdikleri iş yerinden 10 bin TL çaldığı iddia edilen iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İş yerinden 10 bin TL çalan iki hırsız yakayı ele verdi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kepengini kırarak girdikleri iş yerinden 10 bin TL çaldığı iddia edilen iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre 26 Ocak günü İzmit'te bir iş yerine kepengi kırarak giren şahıslar içeride bulunan 10 bin TL'yi çalarak gözden kayboldu. Durumu daha sonra fark eden iş yeri görevlilerinin şikayeti sonrasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında iş yerine giren hırsızların kimliği belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, İzmit'te M.K. ve D.K. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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