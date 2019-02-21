Son Dakika Haberleri: İş Yerinden 10 Bin TL'lik Kablo Çalan Kağıt Toplayıcısı Polise Yakalandı

İş Yerinden 10 Bin TL'lik Kablo Çalan Kağıt Toplayıcısı Polise Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nde gece saatlerinde girdiği bir iş yerinden 10 bin TL değerinde kablo çaldığı iddia edilen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İş Yerinden 10 Bin TL'lik Kablo Çalan Kağıt Toplayıcısı Polise Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nde gece saatlerinde girdiği bir iş yerinden 10 bin TL değerinde kablo çaldığı iddia edilen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay 11 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik elektronik malzemeler satan bir dükkana gece saatlerinde giren bir şahıs, yaklaşık 10 bin TL değerinde kablo çaldı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmeci, dükkana hırsız girdiğini tespit ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarından şahsın kimliğini tespit etti. Kağıt toplayıcılığı yapan Afgan uyruklu M.A.(19), Sanayi Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan incelemelerde M.A.'nın Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği, sabıka kaydının olmadığı bilgisine tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A., adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:17 Kaynak: İHA

Polis, Kocaeli, 3. Sayfa
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