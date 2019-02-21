Son Dakika Haberleri: İş Yerinden 10 Bin TL'lik Kablo Çalan Kağıt Toplayıcısı Tutuklandı

İş Yerinden 10 Bin TL'lik Kablo Çalan Kağıt Toplayıcısı Tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'de gece saatlerinde girdiği bir iş yerinden 10 bin TL değerinde kablo çaldığı iddia edilen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı şahıs tutuklandı.

İş Yerinden 10 Bin TL'lik Kablo Çalan Kağıt Toplayıcısı Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'de gece saatlerinde girdiği bir iş yerinden 10 bin TL değerinde kablo çaldığı iddia edilen Afgan uyruklu kağıt toplayıcısı şahıs tutuklandı.

Olay, 11 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik elektronik malzemeler satan bir dükkana gece saatlerinde giren bir şahıs, yaklaşık 10 bin TL değerinde kablo çaldı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmeci, dükkana hırsız girdiğini tespit ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarından şahsın kimliğini tespit etti. Kağıt toplayıcılığı yapan Afgan uyruklu M.A.(19), Sanayi Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan incelemelerde M.A.'nın Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği, sabıka kaydının olmadığı bilgisine tespit edildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:11 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:19:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Yerinden 10 Bin TL'lik Kablo Çalan Kağıt Toplayıcısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]