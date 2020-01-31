İş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, vitrin camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin M.İ. olduğunu belirledi.

Adana 'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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