İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sularında Meydan Mahallesi'nde mahalle bekçilerinin şüphelenerek kimliğini istediği eli yüzü sarılı bir kişi kaçtı. Bunun üzerine bekçiler durumu polise bildirdi. Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarif edilen şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahsın GBT sorgusunda 12 Mart'ta bir iş yerinden 13 bin lira çalan V.H. olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da yansıyan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - HATAY

Meydan Mahallesi, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]