İş Yerinden 200 Bin TL Değerinde Kozmetik Malzemesi Çaldı
16 dakika önce
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerinden 200 bin TL değerinde kozmetik malzemesi çalan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Erzurum
'un Palandöken
ilçesinde bir iş yerinden 200 bin TL değerinde kozmetik malzemesi çalan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şahsın daha önce soyduğu iş yerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Olay, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 212. Sokak Cihan Sitesi altında bulunan S.Ö'ye ait iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Ö. saat 18.30 sıralarında iş yerini kapatıp gitti. Sabah
iş yerini açtığında içeride bulunan kozmetik malzemelerinin bir kısmının çalınmış olduğunu fark eden S.Ö. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şahsın S.Ö. iş yerini kapattıktan yaklaşık 1 saat sonra iş yerine anahtar ile girdiğini tespit etti.
Daha sonra kameraların kaydının durduğu anlaşılarak yapılan araştırmada şahsın belirtilen iş yerinde daha önceden çalışan Y.E. olduğu belirlendi.
Bunun üzerine yapılan operasyonda hırsızlık şüphelisi Y.E. yakalanırken 200 bin TL değerindeki kozmetik malzemesi ele geçirildi. Asayiş Şubesinde sorgulanan Y.E. adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:10 Kaynak: İHA
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