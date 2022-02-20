İş yerinden 3 telefon çalan hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefon mağazasından 3 telefonun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı serbest bırakılırken, zanlının rahatlığı ise 'pes' dedirtti.

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bulunan telefon satış mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinden 3 adet cep telefonu çalınması polisi harekete geçirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisini kısa sürede belirledi. Polis tarafından yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. isimli şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahsın cep telefonunu çalma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın rahat bir şekilde vitrinde duran cep telefonlarını eline alarak cebine attığı ve daha sonra işyerinden hızla uzaklaştığı görüldü. - ANTALYA