İş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika
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İş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları yakalandı

12.03.2022 19:54
İş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çelik kapıyı kırarak girdikleri iş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çelik kapıyı kırarak girdikleri iş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine çelik kapıyı kırarak giren hırsızlık zanlıları yaklaşık 50 bin TL nakit para çalarak kaçtı. İş yeri sahibi ofisine geldiğinde kapının açık ve içeride parasının çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde parmak izi ararken, asayiş ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlık şüphelisi olarak S.A. (36) ve M.Y.'yi (45) tespit eden polis ekipleri iki kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken, bir kişi savcılık talimatı ile bir kişi ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Türk Lirası, Zonguldak, Ereğli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden 50 bin TL çalan hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika


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