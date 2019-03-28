Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Alkol Çalan Şahıs Yakalandı

İş Yerinden Alkol Çalan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir iş yerinden alkollü içecek çalan şahıs, iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İş Yerinden Alkol Çalan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da, bir iş yerinden alkollü içecek çalan şahıs, iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giren O.Ç.Ö. isimli şahıs yanında getirdiği poşet içerisine bin 150 TL değerinde alkollü içecek koyarak iş yerinden çıkmaya çalıştı. Çaldıkları alkollü içeceklerle iş yerinden ayrılmaya çalışırken iş yeri çalışanlarına yakalanan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın yaptığı hırsızlık anı ise iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:22 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 20:49:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Alkol Çalan Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]