İş yerinden bilgisayar çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

İş yerinden bilgisayar çalan şahıs tutuklandı

10.03.2021 13:00
İş yerinden bilgisayar çalan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da girdiği iş yerinden dizüstü bilgisayar çalan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da girdiği iş yerinden dizüstü bilgisayar çalan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerine gelen çalışanlar masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine çalışanlar polise şikayette bulundu. Gazi Polis Merkezi ekipleri bilgisayarı çaldığı ileri sürülen İ.M.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İş yerinden bilgisayar çalan şahıs tutuklandı
İş yerinden bilgisayar çalan şahıs tutuklandı
İş yerinden bilgisayar çalan şahıs tutuklandı

İlkadım, Adalet, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden bilgisayar çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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