İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada - Son Dakika

İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada

28.12.2020 14:34
İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada, System.String[]

AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 2 kişinin girdikleri kömür deposunda bilgisayarı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda 2 kişinin girdikleri kömür deposunda bilgisayarı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Aralık günü saat 05.00 sıralarında ilçenin Büyükağrı Caddesi'deki bir kömür deposunda meydana geldi. Ömer Çınar'a ait depoya gelen yüzleri maskeli iki genç önce kapıyı zorladı. Kapı açılmayınca şüphelilerden biri, pencereyi itekleyerek açtı. İçeri giren hırsızlar depoda buldukları eldivenleri giyinerek önce parmak izlerinin kaldığı yerleri sildi. Bir süre içeride gezinen iki şüpheli, bir dizüstü bilgisayarı poşete koyup, pencereden çıkarak kaçtı.Pazartesi sabahı iş yerine geldiğinde soyulduğunu anlayan Ömer Çınar, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada
İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada
İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada
İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada

Doğubeyazıt, Ömer Çınar, Aralık, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı "Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi         
14:34
İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar         
14:14
Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu         
13:29
Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada         
13:07
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti         
13:01
Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı         
12:53
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira Yılbaşında 4 kişilik bir ailenin 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira         
08:11
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinden bilgisayar hırsızlığı kamarada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei