İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı

22.07.2022 09:38
İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık sonrasında harekete geçen jandarma ekiplerince yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık sonrasında harekete geçen jandarma ekiplerince yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesinde bulunan bir işyerinde hırsızlık meydana geldi. İş yerinden kablo, bilgisayar ve iş makinelerinin çalınması sonrasında olay jandarma ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine çalışmalarına başlayan jandarma ekiplerince hırsızlığı; H.Y. (35), S.O. (36) ve Z.Ö. (26) isimli 3 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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