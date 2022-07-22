Edinilen bilgiye göre, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesinde bulunan bir işyerinde hırsızlık meydana geldi. İş yerinden kablo, bilgisayar ve iş makinelerinin çalınması sonrasında olay jandarma ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine çalışmalarına başlayan jandarma ekiplerince hırsızlığı; H.Y. (35), S.O. (36) ve Z.Ö. (26) isimli 3 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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