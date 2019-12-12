İş yerinden bilgisayar ve para çalan yüzü maskeli hırsız adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden bilgisayar ve para çalan yüzü maskeli hırsız adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İş yerinden bilgisayar ve para çalan yüzü maskeli hırsız adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 300 TL nakit para çalan yüzü maskeli hırsız, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İş yerinden bilgisayar ve para çalan yüzü maskeli hırsız adliyeye sevk edildi, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 300 TL nakit para çalan yüzü maskeli hırsız, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yerine giren yüzü maskeli bir şahıs, içeride bulunan dizüstü bilgisayar ve 300 TL nakit parayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu 18 yaşındaki Nabel Falah H.H., isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklandığı evi de tespit eden ekipler, yaptıkları operasyon ile Nabel Falah H.H.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise çalınan dizüstü bilgisayar ele geçirildi.


İş yerinden çalınan bilgisayar sahibine teslim edilirken, olayla alakalı yakalan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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