İş yerinden çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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İş yerinden çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Denizli'de bir işletmeye gelen kimliği belirsiz şahıs çalışana ait çantayı alarak kayıplara karıştı.

İş yerinden çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

Denizli'de bir işletmeye gelen kimliği belirsiz şahıs çalışana ait çantayı alarak kayıplara karıştı. Şahsın hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı


Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde bulunan ve otel terliği üreten bir işletmede meydana geldi. İşletmenin idari birimine gelen kimliği belirsiz şahıs, önce koridorda gezinip ardından odaya girdi. Rahat hareketler sergileyen şahıs elinde bulunan montu önce sandalyeye bıraktı ardından etrafı kolaçan etti. Masanın arkasına geçen şahıs daha sonra çalışanlardan birine ait olan çantayı montunun içine saklayarak odadan çıktı. Kimliği belirlenemeyen şahıs ardından kayıplara karışırken, işletme çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarının görüntülerini alarak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
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