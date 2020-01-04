İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı - Son Dakika

İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta levye ile kapısını açarak girdiği iş yerinden 13 cep telefonu çalan Zekeriya T. (26), devriye gezen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta levye ile kapısını açarak girdiği iş yerinden 13 cep telefonu çalan Zekeriya T. (26), devriye gezen mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'nde, Cuma günü saat 01.30 sıralarında devriye gezen mahalle bekçileri, sırt çantası ile gezen bir kişiyi şüphelenerek durdurdu. Şüphelinin çantasında 1 levye ve kıyafetler bulunurken, üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 1 cep telefonu çıktı. Bekçilerin talebi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, yaptığı kimlik kontrolünde şüphelinin Zekeriya T. olduğunu ve levye ile iş yerlerinin kapısını açıp hırsızlık yaptığını, yakalanmamak için de çantadaki kıyafetlerle üzerini değiştirdiği belirledi. Zekeriya T.'nin son olarak 1 ay önce iş yerinden 13 cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen Zekeriya T., götürüldüğü Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zekeriya T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor
Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
17:02 Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Son Dakika
17:02 Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
17:02 Milli mücadelenin 100'üncü yılına görkemli açılış - Son Dakika
17:02 Diyarbakır mahalleliden 230 büyükbaş hayvan aldı, ortadan kayboldu - Son Dakika
17:01 Kas hastası Onur'a büyük sürpriz - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 17:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]