İş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İş yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Refik Cesur Bulvarı'nda sabah saatlerinde geldiği dükkanının camının kırık olduğunu, vitrindeki cep telefonlarının çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

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