İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir iş yerinde telefon çalıp kayıplara karışan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir iş yerinde telefon çalıp kayıplara karışan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, 26 Kasım Perşembe günü Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerinde kimsenin olmadığı fark hırsız, durumu fırsat bilip iş yerine girdi. Bir süre içerde telefonları kurcalayan hırsız, daha sonra maliyeti yüksek bir telefon çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet güçleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak

Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın

Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti

Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor

500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı

Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı