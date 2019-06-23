İş yerinden çıktı, bir daha haber alınamadı
36 dakika önce
AFYONKARAHİSAR'da en son çalıştığı iş yerinden çıkarken görülen Mehmet Ceylan'dan (19), 3 gündür haber alınamıyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:20 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'da en son çalıştığı iş yerinden çıkarken görülen Mehmet Ceylan'dan (19), 3 gündür haber alınamıyor. Merkez Ali Çetinkaya
Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Mehmet Ceylan, Cuma mesai bitiminin ardından saat 23.30 sıralarında iş yerinden çıktı. Ceylan'ın eve dönmeyince, yakınları, gidebileceği yerlere baktı, ancak sonuç alamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Ceylan'ı bulmak için çalışma başlattı. Yakınları da Ceylan'ın bulunması için sosyal medya üzerinden yardım istedi.
- Afyonkarahisar
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