İş yerinden çuvalla malzeme çalan hırsızlar kameralara yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir işyerinden çuvallarla malzeme çalan 6 hırsız yakalandı. Hırsızların malzemeleri otomobile yüklemesi ise kameraya yansıdı.
3. organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinden çuvallarla malzeme çalarak otomobille uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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