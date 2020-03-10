İş yerinden gasp yapan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinden gasp yapan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İş yerinden gasp yapan 10 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Arnavutköy'de bir iş yerinde güvenlik görevlisinin ellerini bağlayarak içinde yaklaşık 2 milyon 200 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İş yerinden gasp yapan 10 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Arnavutköy'de bir iş yerinde güvenlik görevlisinin ellerini bağlayarak içinde yaklaşık 2 milyon 200 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Şubat 04.20 sıralarında Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 4 kişi, güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip, birinin ellerini bağladı.

Güvenlik görevlilerinden iş yerindeki kasanın yerini göstermesini isteyen şüpheliler, çelik kasayı iş yerine ait bir araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

Şüpheliler kaçınca, diğer güvenlik görevlisi, arkadaşının ellerini çözüp durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

İş yeri yetkilisi çelik kasada 1 milyon 200 bin lira, 41 bin 235 dolar, 6 bin 120 avro, bin 600 sterlin, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 308 bin 500 lira değerinde çek ve 8 aracın yedek anahtarı bulunduğunu bildirdi.

Polis, yaptığı çalışmada iş yerinden gasbedilen aracı İsmet İnönü Caddesi'nde yol kenarında terk edilmiş halde buldu.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından 26 Şubat'ta 15 adrese hava destekli baskın düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheli M.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca, 2 bin 400 lira ve 5 parça ziynet eşyası ele geçirildi.

Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda olaya karıştığı iddiasıyla 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arnavutköy, Haraççı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın kıyafeti giyen hırsızlar 2 milyon 200 bin liralık soygun yaptı
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:06 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
19:05 İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması
18:59 AMASYA Minibüs yağmur suyu kanalına devrildi: 2 ölü, 7 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinden gasp yapan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]