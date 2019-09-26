Son Dakika Haberleri: İş yerinden hırsızlığa 3 tutuklama
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İş yerinden hırsızlığa 3 tutuklama

2 gün önce

ADIYAMAN'da, iş yerlerinden hırsızlık yaparken, yakalanan akrabalar Pınar Ö. ve İpek Ö. ile çocuk yaştaki S.Ö., mahkemece tutuklandı.

İş yerinden hırsızlığa 3 tutuklama, System.String[]
ADIYAMAN'da, iş yerlerinden hırsızlık yaparken, yakalanan akrabalar Pınar Ö. ve İpek Ö. ile çocuk yaştaki S.Ö., mahkemece tutuklandı.
Kentte, farklı mahallelerdeki ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan akrabalar Pınar Ö. ve İpek Ö. ile 18 yaşından küçük S.Ö., son girdikleri dükkanda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden, farklı adreslerden çalındığı belirlenen para ve ziynet eşyaları çıktı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pınar Ö., İpek Ö. ve S.Ö., 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:52 Kaynak: DHA
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