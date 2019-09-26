İş yerinden hırsızlığa 3 tutuklama

ADIYAMAN'da, iş yerlerinden hırsızlık yaparken, yakalanan akrabalar Pınar Ö. ve İpek Ö. ile çocuk yaştaki S.Ö., mahkemece tutuklandı.Kentte, farklı mahallelerdeki ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan akrabalar Pınar Ö. ve İpek Ö. ile 18 yaşından küçük S.Ö., son girdikleri dükkanda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden, farklı adreslerden çalındığı belirlenen para ve ziynet eşyaları çıktı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pınar Ö., İpek Ö. ve S.Ö., 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.