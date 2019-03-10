İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Arnavutköy'de bir iş yerinden bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arnavutköy'de bir iş yerinden bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, 27 Ocak'ta Merkez Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlık zanlıları bilgisayar ve televizyon çaldı. Şikayet üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli M.A'yı Boluca Mahallesi'nde yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, bir otomobille iş yerinin önünde araçtan inen 4 şüpheliden 3'ünün iş yeri kapısını açarak girdiği, ellerinde bilgisayar ve televizyonla kaçma anları görülüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu

Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu

Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu