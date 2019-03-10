Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

48 dakika önce

Arnavutköy'de bir iş yerinden bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş Yerinden Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Arnavutköy'de bir iş yerinden bilgisayar ve televizyon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ocak'ta Merkez Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlık zanlıları bilgisayar ve televizyon çaldı. Şikayet üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli M.A'yı Boluca Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, bir otomobille iş yerinin önünde araçtan inen 4 şüpheliden 3'ünün iş yeri kapısını açarak girdiği, ellerinde bilgisayar ve televizyonla kaçma anları görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Arnavutköy, Güncel
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