İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinden hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Çarşı Mahallesi Dr. Alim Bey Caddesi'ndeki takı ve saat dükkanı çalışanı Ozan Göçmez, sabah iş yerine geldiğinde bazı ürünlerin yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, değeri yaklaşık 15 bin lira olan 16 saatin çalındığını belirledi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin vitrin camını saniyeler içinde açması, çaldığı saatleri yanında getirdiği torbaya koyarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.