İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Polis , kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, mağazaya gece saatlerinde giren maskeli iki kişinin hırsızlık yaptığını belirledi.

Araştırmada mağazadan 13 demo cep telefonu, taşınabilir güç kaynağı ve para çalındığı belirlendi.

Merkez Çukurova ilçesi Mesut Mercan Caddesi'nde sabah saatlerinde Hakan Cinbas'a cep telefonu bayisinin camlarının açık olduğunu görenler durumu polise ihbar etti.

Adana 'da cep telefonu mağazasındaki hırsızlık güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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