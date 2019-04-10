İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Adıyaman
'da bir iş yerinden sadaka kumbarasının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'nde bulunan iş yerine giren şüpheli, sadaka kumbarasını aldı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Y.U. olduğunu tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan şüphelinin daha önce dolandırıcılık suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerinde bir süre bekledikten sonra sadaka kumbarasını alıp merdivenlerden yukarı kata çıktığı ve gözden kaybolduğu görülüyor.