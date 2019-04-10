Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Hırsızlık İddiası

İş Yerinden Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Adıyaman'da bir iş yerinden sadaka kumbarasının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da bir iş yerinden sadaka kumbarasının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'nde bulunan iş yerine giren şüpheli, sadaka kumbarasını aldı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Y.U. olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan şüphelinin daha önce dolandırıcılık suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerinde bir süre bekledikten sonra sadaka kumbarasını alıp merdivenlerden yukarı kata çıktığı ve gözden kaybolduğu görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:29 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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