İş Yerinden Hırsızlık İddiasına Gözaltı
40 dakika önce
Samsun'da bir iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da bir iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.'nin iş yerine giren hırsız içeriden 1 adet hilti, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet tranjen makinesi ve 100 metre elektrik kablosu çaldı. İş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis
olayla ilgili Ö.A.'yı (33) gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:20 Kaynak: İHA
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