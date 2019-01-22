Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Hırsızlık İddiasına Gözaltı

İş Yerinden Hırsızlık İddiasına Gözaltı

40 dakika önce

Samsun'da bir iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İş Yerinden Hırsızlık İddiasına Gözaltı, System.String[]
Samsun'da bir iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.'nin iş yerine giren hırsız içeriden 1 adet hilti, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet tranjen makinesi ve 100 metre elektrik kablosu çaldı. İş yeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili Ö.A.'yı (33) gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:20 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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