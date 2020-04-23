İş yerinden hırsızlık kamerada - Son Dakika
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İş yerinden hırsızlık kamerada

6 saat önce

İş yerinden hırsızlık kameradaBursa'da, gece saatlerinde bir ekmek fırınına gelen iki şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğeri kasada bulunan bir miktar parayı ve işletme sahibinin telefonunu alarak kayıplara karıştı.

İş yerinden hırsızlık kamerada

Bursa'da, gece saatlerinde bir ekmek fırınına gelen iki şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğeri kasada bulunan bir miktar parayı ve işletme sahibinin telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, işletmeden son 3 ay içerisinde 3 kez daha hırsızlık gerçekleştirildiği öğrenildi.

Olay, Çarşamba gece saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Ekmek fırınının önüne gelen iki şüpheli, önce caddeyi sonra da fırınının içerisini kontrol etti. Civarda kimsenin olmadığından emin olan şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken diğer şüpheli fırının içerisindeki kasaya yöneldi. Çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli, çekmeceleri karıştırmaya başladı. İşletme sahibi Fatih Gürbüz'e ait olan cep telefonunu ve kasada bulunan bir miktar parayı alan şüpheli, sessizce fırından çıkarak kayıplara karıştı. Kasaya bıraktığı cep telefonunu bulamayınca şüphelenen Fatih Gürbüz, durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışanların ifadesine başvurarak işletmedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde, etrafı kontrol ettikten sonra şüphelilerden birinin dışarıda gözcülük yaparken diğerinin ise kasaya yönelip cep telefonu ve parayı aldığı görülüyor.

"BU ÜÇÜNCÜ HIRSIZLIK"

Kendisinin ve çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanan şüphelilerin fırına girerek hırsızlık gerçekleştirdiklerini söyleyen işletme sahibi Fatih Gürbüz, "Gece saat 1 sıralarında iki kişi geliyor. Biri dışarıda beklerken diğeri içeri giriyor. Benim içeride olmadığımı farkediyorlar. Ben içeride çalışırken kendisi gelip kasaların önce birine bakıyor ardından da diğer kasayı açıyor. İlk kasadan benim telefonumu çalıyor. Kasanın içerisinde bir miktar para da vardı. Onu da alıyor. Ardından diğer kasayı açıp oraya da bakıyor. Onda da bir şey olmadığını farkedince kaçarak uzaklaşıyorlar. Daha önce de 2 defa hırsızlık oldu. Bu üçüncü oldu. Telefonla birlikte yüklü bir miktarda paramı aldı. Ben de durumu polis ekiplerine bildirdim. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra hırsızların peşine düştüler" dedi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinden hırsızlık kamerada

Fatih Gürbüz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:37 Kaynak: DHA

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