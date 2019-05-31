İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
37 dakika önce
GAZİANTEP'te bir iş yerinden bilgisayar ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:57 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te bir iş yerinden bilgisayar ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Aydınlar
Mahallesi'nde 10 gün önce bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Y.Ö. ve M.K. olduğunu belirledi. 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Gaziantep
AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'a kanlı infaz!
Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!
Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı