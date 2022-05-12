İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

12.05.2022 11:23
İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir kozmetik mağazasında hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi, suçüstü yakalandı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir kozmetik mağazasında hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan F.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Pozcuda bir kozmetik mağazasında olduğunu belirleyen ekipler, şahsı hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında 3 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı hırsızlık yaparken yakalandı

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
10:48 Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
10:34 Online eğitim alanlar cayma hakkını sorunsuz kullanabilecekler! İcraya verilen tüketiciyi mahkeme haklı buldu
10:33 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi suya yüzde 15 zam yapılmasına karar verdi
10:33 Taksicilerin "müşteri senin, benim" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 11:29:21. #1.12#
SON DAKİKA: İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement