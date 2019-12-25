İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yerlerine girerek çanta ve telefon çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızlık anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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