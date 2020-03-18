İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Ataşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Ataşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, 4 Mart'ta Atatürk Mahallesi Sülün Caddesi'nde Aşur K'ye (56) ait marketten 48 bin lira değerinde 3 bin 150 paket sigara, 7 bin lira değerinde şarj aleti, 6 bin lira değerinde kahvaltı malzemesi ile dizüstü bilgisayarın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerden birinin diğerine "Zaza" olarak seslendiğini tespit etti.

Polis, 5 Mart'ta "Zaza" lakaplı şüpheli Volkan S'yi (25) Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında, 2 bin 135 lira ve cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmaların devamında hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Serkan A. (21) ve Fatih G. (23) yakalandı. Fatih G'nin evinde yapılan aramada, 3 çift eldiven, bere, 2 tornavida, demir kesme makası ve pompalı tüfek ile 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık olayından önce Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir aracın ön plakasını çaldıkları ve kendi araçlarına bu plakayı takarak iş yerine geldikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer ikisi tutuklandı.

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:44 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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