İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

19.04.2022 12:17
İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Ordu'da 5 farklı noktadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Ordu'da 5 farklı noktadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesi Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 4 farklı işyerinden ve 1 inşattan hırsızlık yapıldığına dair ihbar üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarından oluşan ekip görevlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, iş yerinden ve inşaattan hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edilen A.Ş., F.A. ve E.C.S. isimli şüpheliler, kullandıkları araç ve çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ORDU

İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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