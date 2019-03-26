Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Kangal Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İş Yerinden Kangal Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

2 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinden yavru köpeklerin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş Yerinden Kangal Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerinden yavru köpeklerin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekstil firması sahibi Mustafa Koca, sabah Akhan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki tekstil fabrikasının girişinde bulunan 9 kangal yavrusunun yerinde olmadığını fark ederek polise şikayette bulundu.

Ekipler, iş yeriyle çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızların eşkalini belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

"Gözümüz gibi baktığımız köpekler"

Mustafa Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde beyaz bir araçla gelen üç kişinin yavru köpekleri çaldığını belirterek, "Başlarına maske takan kişiler, annesine et atıyor, et attıktan sonra biri içeri giriyor. Diğerine veriyor, o da arabaya taşıyor. Biri de arabada bekliyor. 9 yavrumuzu alıp götürmüş buradan. Götürdükleri köpekler safkan kangal köpeği. Üçer-beşer yüklemişler arabaya gitmişler. Onlara buradan sesleniyorum, ne olursunuz vicdanınız varsa şu yavruları geri getirin. Bunlar bizim gözümüz gibi baktığımız köpekler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Mustafa Koca, Pamukkale, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:09:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Kangal Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]