İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı

6 saat önce

BOLU'da, bir bilgisayar dükkanından laptop çaldığı iddia edilen Y.Y. (23) yakalandı.

İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı, System.String[]

BOLU'da, bir bilgisayar dükkanından laptop çaldığı iddia edilen Y.Y. (23) yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bilgisayar tamir ve satışı yapan iş yerinde önceki gün, masanın üstünde bulunan laptop, çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı suçtan 15 kaydı bulunan Y.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, dün şüpheliyi Küçük Sanayi Sitesi'nde gözaltına aldı. Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Y.Y.'nin iş yerine girip, masanın üstünde bulunan laptopu, şarj aletini çıkardıktan sonra çaldığı görülüyor.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
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