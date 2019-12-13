İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı

6 saat önce

BOLU'da, bir bilgisayar dükkanından laptop çaldığı iddia edilen Y.Y. (23) yakalandı.

İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı, System.String[]

BOLU'da, bir bilgisayar dükkanından laptop çaldığı iddia edilen Y.Y. (23) yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bilgisayar tamir ve satışı yapan iş yerinde önceki gün, masanın üstünde bulunan laptop, çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı suçtan 15 kaydı bulunan Y.Y. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, dün şüpheliyi Küçük Sanayi Sitesi'nde gözaltına aldı. Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Y.Y.'nin iş yerine girip, masanın üstünde bulunan laptopu, şarj aletini çıkardıktan sonra çaldığı görülüyor.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumcuya giren maskeli hırsız kamerada
Polis, imamın çalınan motosikletini 12 yıl sonra bulup teslim etti Kendilerine 'Ninja Kaplumbağalar' diyen hırsızlar suçüstü yakalandı ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
18:04 Tekfen'in iştiraki, SOCAR Polymer Investments LLC'nin yüzde 10 hissesini satın aldı - Son Dakika
18:04 Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
18:04 Edirne'de 680 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
17:58 "Yeşil Kent Meydanı"nın temeli atıldı - Son Dakika
17:58 Süt üreticilerine sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:07:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerinden laptop çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]