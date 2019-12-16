İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı - Son Dakika

İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 laptop ve 1 kayıt cihazı çalındı.

İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 laptop ve 1 kayıt cihazı çalındı.


Olay, Emirefendi Mahallesi Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi R.K. sabah iş yerine geldiğinde kendisine ve babasına ait laptopun ve kamera kayıt cihazının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptığı inceleme sonucunda 2 laptop ve 1 kamera kayıt cihazını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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