İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada

İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada

30.01.2021 10:56

OSMANİYE'de iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Baş Mahalle ve Küçük Sanayi Sitesi'nde birer gün arayla piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 3 iş makinesi motor bloğu ile 85 çelik panonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını belirledi. Kiralık olduğunu anlaşılan aracın, GPS kayıtlarında da hırsızlığın olduğu saatte belirtilen adreste olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin Sabri T., İmdat Ç. ve Mustafa K. olduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇ PLAKASINI ÇAMURLA GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Güvenlik kameralarına yansıyan inşaat alanından çelik pano hırsızlığında, araçtan inen 3 şüphelinin çelik panoları yüklediği görülüyor. Bu sırada şüphelilerden biri yerden aldığı çamurla aracın plakasını kapatarak gizlemeye çalışıyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu
12:41 TFF'de yeni dönem başlıyor! Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
12:26 Son Dakika! Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı, 1 yıl uzatıldı.
12:21 Son Dakika! Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı, 1 yıl uzatıldı
12:12 Bursa'da fabrika yangını! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
12:10 Bursa'da fabrika yangını! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
12:06 Ihlara Vadisi: Doğa, Tarih, Sanat ve Kültürün Buluştuğu Nadir Alanlardan Birisi
12:01 Çorak topraklar arasına gizlenmiş bir vaha! Dünyanın en büyük ikinci vadisi: Ihlara Vadisi
11:55 Demirtaş'ın basın danışmanı: Bana kalırsa aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama fikrimi sormadı henüz
11:51 Demirtaş'ın basın danışmanı: Bana kalırsa aktif siyasete hemen dönmesi gerek ama fikrimi sormadı henüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 12:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement