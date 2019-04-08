Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Para Çalan Hırsızlar Tutuklandı

İş Yerinden Para Çalan Hırsızlar Tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yerinden para çalan hırsızlar tutuklandı.

İş Yerinden Para Çalan Hırsızlar Tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yerinden para çalan hırsızlar tutuklandı.

Olay Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden A.Ü, cadde üzerinde bulunan iş yerine balkon camının zorlanarak girildiğini ve 500 TL parasının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı inceleme sonrasında şüpheli şahısların, B.A. ile suça sürüklenen çocuklar B.S. ve Y.E.G. isimli şahıslar olduklarını tespit etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. B.A. ve Y.E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:43 Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler Hem Ehliyetsiz, Hem Alkollü, Hem de Drift Attı! Cezası 10 Bin 302 TL Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor Birlikte Olduğu Kadınları Tehdit Eden Şahıs, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Yerinden Para Çalan Hırsızlar Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]