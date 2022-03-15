İş yerinden telefon çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İş yerinden telefon çalan şüpheli tutuklandı

15.03.2022 14:33
İş yerinden telefon çalan şüpheli tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir telefoncu dükkanından 6 adet cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir telefoncu dükkanından 6 adet cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çalınan 6 adet cep telefonuyla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 16 bin 500 TL olan telefonları çalan şahsın S.G. olduğunu belirledi. Fiziki takibin ardından adresi belirlenen S.G., yapılan baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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Cumhuriyet Mahallesi, Osmaniye, Hisarcık, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinden telefon çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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