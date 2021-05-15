İş yerine 3 ayda dört kez giren hırsızlar tostçuyu canından bezdirdi - Son Dakika

İş yerine 3 ayda dört kez giren hırsızlar tostçuyu canından bezdirdi

3 ayda 7 bin lira değerinde sucuk ve kaşar çalındı, iş yeri sahibi ekran bağımlısı oldu

Hırsızlara kilit dayandıramayan esnaf Muhammet Güçlü:

"Evde televizyon izler gibi sürekli güvenlik kamerası izliyorum"

Hırsızların dolapları levye ile zorlaması, kaşar ve sucukları poşete doldurması kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da iş yerine 3 ayda dört kez hırsız giren esnafın, 7 bin lira değerinde sucuk ve kaşarı çalındı. Hırsızların iş yerine gelmesi dolabı açması, kaşar ve sucukları poşete doldurması güvenlik kamerasına yansıdı. 3 ayda hırsızların canından bezdirdiği esnaf Muhammet Güçlü, "Evde sürekli televizyon gibi, güvenlik kamerası izler hale geldim" dedi.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde 7 yıldır tostçuluk yapan Muhammet Güçlü'nün başı son 3 aydır hırsızlarla dertte. Kısıtlamadaki ıssızlığı da fırsat bilen hırsızlar, farklı gün ve saatlerde Güçlü'nün iş yerini hedef aldı. Dükkana gelen hırsızlar, Güçlü'nün uzun dolaplarının kapılarını açarak raflardaki sucuk ve kaşarları torbalara doldurup çaldı. Güvenlik kameralarına aldırmayan hırsızlar, yaklaşık 7 bin lira değerinde sucuk ve kaşar çaldı. Hatta hırsızlardan biri hem sabaha karşı, hem de akşam yine gelip alamadığı ürünleri götürdü. Sabah iş yerine geldiğinde yine hırsızlık olduğunu gören Muhammet Güçlü, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyip, parmak izi alan polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Muhammet Güçlü, 7 yıldır kimsenin girmediği iş yerine son 3 aydır 4 kez hırsızlık olayının yaşandığını bildirdi.

Hırsızların hep aynı şekilde dolapları patlattığını dile getiren Güçlü, "Kısıtlama olunca genelde hırsızlığı kameralardan fark ettik. Hırsızın akşam ürünlerimizi götürdüğü anları canlı canlı izledik. İlk olayda 6 bin liraya yakın sucuk kaşar götürdü. Dün geldiğinde ise hırsız 1 lira değerinde sucuk kaşar götürmüş. Hırsızlar levyeyle dolapların kilidini kırıyor, zorluyor. Açamadığı dolabı levye ile aralayıp açmış. Arkadaşlar bayağı bir tecrübeli hırsızlıkta" dedi.

"Televizyon gibi izliyorum"

Çaldığı ürünlerin verdiği zarar kadar değeri olmadığını ifade eden Güçlü, "Dolap kapakları, kilitleri değiştiriyoruz, bize sürekli masraf açıyor. Hırsızların yakalanmalarını istiyoruz. Hırsıza kilit dayanmıyor. Dolapları zincirle sarmaya başlayacağız. Güvenlik kameramdan eden hırsızları canlı canlı izliyoruz. Olanları film gibi izliyoruz. Televizyona gibi güvenlik kamerasını izlemeye başladım" diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anları saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabaha karşı elinde poşetle dükkana gelen hırsızın dolabın içindeki sucuk ve kaşarları alıp gittiği anlar görüldü. Bir diğer hırsız ise elinde levye ile dükkan önündeki meşrubat dolaplarını levye ile zorlaması, güvenlik kamerasını fark edip geri gelmesi, yüzünü kapatıp geri geri başka dolapların olduğu yere geldiği görüldü.