İş yerine araçla girip dükkan sahibini bıçaklayan şahıs kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerine araçla girip dükkan sahibini bıçaklayan şahıs kamerada - Son Dakika

İş yerine araçla girip dükkan sahibini bıçaklayan şahıs kamerada

6 saat önce

Maltepe'de kendisine alkol satmayan tekel bayi sahibine sinirlenen şahıs, önce aracıyla dükkanın içine girmeye çalıştı.

Maltepe'de kendisine alkol satmayan tekel bayi sahibine sinirlenen şahıs, önce aracıyla dükkanın içine girmeye çalıştı. Ardından bayi sahibini, yakınını ve bir müşteriyi bıçaklayarak yaraladı. Tekel bayisinde dehşet saçan şahıs tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, tekel bayisine gelen bir müşteri alkol satın almak istedi. Tekel bayi sahibi Süleyman Vargül de o saatte satışın yasak olduğunu belirtip satış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen sürücü oradan ayrıldı. Kısa süre sonra tekel bayisine gelen kızgın müşteri aracıyla tekel bayisine girmeye çalıştı. Kaldırım nedeniyle dükkana giremeyen şahıs, elinde bıçakla aracından çıkarak dükkan sahibini bıçakladı. Şahıs daha sonra kendisini durdurmaya çalışan dükkan sahibinin yakınını ve bir müşteriyi daha bıçaklayarak yaraladı. 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Ufuk Mavi olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Tekel bayi Süleyman Vargül ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekel bayisi sahibi Süleyman Vargül, "Arkadaş alkol istedi vermedim. Malum yasaklardan dolayı. Aldığı alkolü bıraktı. Geri gitti, aradan 5 - 10 dakika geçti. Araçla dükkanıma girmeye çalıştı. Kaldırım yüksek olunca kaldırımdan geçemedi. Bir iki defa zorladı. Ben de tanıyorum kendisini. "Kendine de bize de zarar vereceksin yapma böyle" dedim. Elinde bıçak vardı aracından indi geldi. Bende de sopa vardı. Ben düştüm omuzum çıktı o arada. Sonra içeride yeğenim var o geldi. Kalkmadan buna birkaç tane vurdu. Kardeşim geldi bayağı bir hırpaladık onu. Sonra polis, ambulans geldi. Beni hastaneye götürdü. Polis olay yeri inceleme yaptı" dedi.

Saldırgan şahsın kendisine alkol satılmayınca dehşet saçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs aracıyla tekel bayisine girmeye çalışıyor, ardından elinde bıçakla inip tekel bayisini bıçaklıyor. Daha sonra kendisini engellemeye çalışan dükkan sahibinin yakınını ve müşteriyi de bıçaklıyor.

(Halit Arslan-Bayram Şahin/İHA)

İş yerine araçla girip dükkan sahibini bıçaklayan şahıs kamerada

Maltepe, Polis, Tekel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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