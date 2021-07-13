İş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kadın bayrağı asılı olduğu yerden kopardıktan sonra çöp kutusuna atıp bölgeden uzaklaşıyor.

Ekipler, olayın şüphelisi M.D'yi kaldığı adresi tespit ederek yakaladı.

Olayı haber alan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesinde, av bayisinin önünde asılı Türk Bayrağı, bir kadın tarafından bulunduğu yerden koparıldı.

Adana 'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması güvenlik kamerasına yansıyan kadın gözaltına alındı.

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